Любой собственник, владелец или арендатор заботится о сохранности своего имущества и устанавливает специальное оборудование системы безопасности, призванное защитить и сберечь материально-технические ценности. Для таких предприятий, предпринимателей и руководителей организаций ООО "Гефест-Аларм" предлагает востребованную услугу – монтаж систем безопасности и последующее обслуживание. Мы подберем и воплотим в жизнь надежное решение для вашего здания, другого сооружения или территории, которое сделает ваш бизнес надежным, прибыльным, безопасным.
Наше предложение включает широкий ряд технических средств и программных средств, а также организационных мероприятий, которые призваны обеспечить безопасную эксплуатацию объектов и общую работу предприятий. Компания предлагает услугу по созданию комплекса, состоящего из различных современных, сложных электронных и программных подсистем, включая видеонаблюдение, оборудование для борьбы с огнем, устройства для управления доступом, охранную и пожарную сигнализацию.
При обращении за такой услугой в ООО "Гефест-Аларм" вы получаете гарантированно качественный сервис, который позволит поддерживать вашу технику в рабочем состоянии круглые сутки, 7 дней в неделю и 365 в году.
Главной задачей комплексных систем безопасности является правильное и надежное функционирование устройств и оборудования в процессе эксплуатации. Этого нельзя добиться, если не производить профессиональное обслуживание систем безопасности, тем более в большом по площади или ответственном объекте, включающем в себя сотни, даже тысячи компонентов, десятки узлов, беспроводные линии и километры кабелей. Услуга по техническому обслуживанию систем безопасности является одной из самых востребованных в нашей компании.
Сразу после начала работ над очередным проектом, мы предложим нашим клиентам сервисное обслуживание созданной системы безопасности на их объекте. Обратиться за такой услугой к нашей организации, к специалистам, которые создали и реализовали комплекс – это разумное решение. Ведь каждый проект уникален, одинаковых не бывает. Но, в то же время, мы можем взять на себя постгарантийное сервисное обслуживание объектов, созданных и смонтированных другими предприятиями.
Адресно-аналоговая пожарная сигнализация
46 273 руб.
Адресно-пороговая пожарная сигнализация
35 072 руб.
Неадресная (пороговая) пожарная сигнализация
28 600 руб.
Радиоканальная пожарная сигнализация
68 791 руб.
Наше предприятие ООО «Гефест-Аларм» во главе с генеральным директором Гафуровой Р.А. и начальниками структурных подразделений, сегодня входит в ТОП 10 компаний сфере предоставления услуг по комплексной защите и техническому обеспечению системами безопасности объектов в Москве и Московской области
Мы создаем системы за счет передовых технологий, профессионализма и знаний наших специалистов, что позволяет нашим заказчикам не беспокоиться о своей защите. Обращайтесь к нам и мы обеспечим безопасность вашего объекта в полном объеме за счет монтажа согласно нормативам и требованиям.