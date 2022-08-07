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Изображение логотипа (Можно оставить пустым) ООО "ГЕФЕСТ-АЛАРМ" Безопасность по всем канонам. От проекта до объекта.

Монтаж и установка систем безопасности

Любой собственник, владелец или арендатор заботится о сохранности своего имущества и устанавливает специальное оборудование системы безопасности, призванное защитить и сберечь материально-технические ценности. Для таких предприятий, предпринимателей и руководителей организаций ООО "Гефест-Аларм" предлагает востребованную услугу – монтаж систем безопасности и последующее обслуживание. Мы подберем и воплотим в жизнь надежное решение для вашего здания, другого сооружения или территории, которое сделает ваш бизнес надежным, прибыльным, безопасным.

Наше предложение включает широкий ряд технических средств и программных средств, а также организационных мероприятий, которые призваны обеспечить безопасную эксплуатацию объектов и общую работу предприятий. Компания предлагает услугу по созданию комплекса, состоящего из различных современных, сложных электронных и программных подсистем, включая видеонаблюдение, оборудование для борьбы с огнем, устройства для управления доступом, охранную и пожарную сигнализацию.

При обращении за такой услугой в ООО "Гефест-Аларм" вы получаете гарантированно качественный сервис, который позволит поддерживать вашу технику в рабочем состоянии круглые сутки, 7 дней в неделю и 365 в году.

 

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Сервисное и техническое обслуживание систем безопасности

Главной задачей комплексных систем безопасности является правильное и надежное функционирование устройств и оборудования в процессе эксплуатации. Этого нельзя добиться, если не производить профессиональное обслуживание систем безопасности, тем более в большом по площади или ответственном объекте, включающем в себя сотни, даже тысячи компонентов, десятки узлов, беспроводные линии и километры кабелей. Услуга по техническому обслуживанию систем безопасности является одной из самых востребованных в нашей компании.

Сразу после начала работ над очередным проектом, мы предложим нашим клиентам сервисное обслуживание созданной системы безопасности на их объекте. Обратиться за такой услугой к нашей организации, к специалистам, которые создали и реализовали комплекс – это разумное решение. Ведь каждый проект уникален, одинаковых не бывает. Но, в то же время, мы можем взять на себя постгарантийное сервисное обслуживание объектов, созданных и смонтированных другими предприятиями.

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Пожарная сигнализация

Монтаж и установка пожарной сигнализации в соответствии с нормативами и ГОСТ.

Охранная сигнализация

Оборудование предназначенное для оповещения о нарушении режима доступа к объекта совмещенной с оповещением о пожаре.

Система контроля доступа

Программно-аппаратные средства, основной целью которых выступает регистрация и ограничение доступа на объект.

Оформлении лицензии

Оформление лицензии МЧС РФ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под ключ

Оповещение о пожаре

Средства обеспечивающие своевременное информирование людей о чрезвычайной ситуации, в том числе о пожаре и эвакуации людей.

Пожаротушение

Оборудование различного вида, предназначенное для ликвидации процессов горения за счет тушащих веществ.

Экспертные статьи

Плюсы и минусы пожарных извещателей

Плюсы и минусы пожарных извещателей

Обзорная статья от специалиста Гефест Консалт - Мухтярова Р.К. об плюсах и минусах современных извещателей, применяемых в противопожарных и охранных системах. Сигнализация была придумана людьми, для повышения безопасности

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Пожарная безопасность систем централизованного газоснабжения

Пожарная безопасность систем централизованного газоснабжения

Экспертная статья от специалиста Гефест Консалт - Синцева С.В об обеспечении пожарной безопасности при проектировании, монтаже и прокладке оборудования газоснабжения. В свете поручения правительству страны, подписанного Путиным В.

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Пожарная безопасность на предприятиях по обработке, хранению, переработке зерна

Пожарная безопасность на предприятиях по обработке, хранению, переработке зерна

Экспертная статья от исполнительного директора ООО "Гефест - Аларм" - Мухтярова Р.К. о пожарной безопасности на объектах обработки, хранения и переработки зерновых культур. На полях сельскохозяйственных предприятий пожары,

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Виды систем пожаротушения

Виды систем пожаротушения

Экспертная статья от исполнительного директора ООО "Гефест - Аларм" - Мухтярова Р.К. о видах и типах систем пожаротушения, а также рекомендации их выбора. Различные виды автоматических систем пожаротушения

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Наши клиенты

Готовые решения по системам безопасности

Адресно-аналоговая пожарная сигнализация

46 273 руб.

  • Оборудование
  • Работы
  • Пусконаладка
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Адресно-пороговая пожарная сигнализация

35 072 руб.

  • Оборудование
  • Работы
  • Пусконаладка
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Неадресная (пороговая) пожарная сигнализация

28 600 руб.

  • Оборудование
  • Обслуживание
  • Пусконаладка
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Радиоканальная пожарная сигнализация

68 791 руб.

  • Оборудование
  • Обслуживание
  • Пусконаладка
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Начальники отделов ООО "Гефест-Аларм"

Наше предприятие ООО «Гефест-Аларм»  во главе с генеральным директором Гафуровой Р.А. и начальниками структурных подразделений, сегодня входит в ТОП 10 компаний сфере предоставления услуг по комплексной защите и техническому обеспечению системами безопасности объектов в Москве и Московской области

Мы создаем системы за счет передовых технологий, профессионализма и знаний наших специалистов, что позволяет нашим заказчикам не беспокоиться о своей защите. Обращайтесь к нам и мы обеспечим безопасность вашего объекта в полном объеме за счет монтажа согласно нормативам и требованиям.

Мухтяров Р.К.

Мухтяров Р.К.

Проектно-сметный отдел

Синцев С.А.

Синцев С.А.

Начальник монтажного отдела

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